Team Manager PolyPeptide Operations- Produktionen - PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB - Chefsjobb i Malmö

PolyPeptide Laboratories (Sweden) AB / Chefsjobb / Malmö2021-06-27PolyPeptide är en av de världsledande aktörerna inom kontraktstillverkning av peptider med tillverkning i Europa, USA och Indien. Vi är i en positiv tillväxtfas och på vår site i Malmö skapar vi en ny struktur för vår operativa verksamhet. Vill du vara delaktig i att leda och utvecklingen av en del av produktionen? Är du redo för en ny utmaning? Brinner du för att förbättra och effektivisera samtidigt som du drivs av att samarbeta och utveckla andra människor? Då är detta en tjänst för dig.RollenVi söker nu en Team Manager för vår produktionsavdelning LPPS (Large-Scale Solid Phase Peptide Synthesis). Att vara Team Manager innebär att du har personalansvar för medarbetare samt ansvarar för samtliga processteg inom LPPS. Arbetet innebär att du ansvarar för att strukturera arbetet, planera, prioritera och coacha ditt team för att nå ambitiösa mål. Rollen har operativt fokus och som ledare ansvarar du för att säkerställa dagliga leveranser. Du kommer att arbeta nära och rapportera till Senior Manager Production Beta, ett av våra produktionsben, samt vara en del av ett större team av ledare inom Operations. Tillsammans hanterar du resurstillsättning, uppföljning av KPIer för SQDCP (Safety, Quality, Delivery, Cost and Productivity) samt att säkra produktionstakten där vi använder oss av "Schedule Adherence" samt Frozen Zone Planning mm.Vem är du?Vi ser gärna att du har arbetat inom läkemedelsbranschen eller annan verksamhet som är knuten till GMP i några år och har erfarenhet från produktionsmiljö som är föränderlig. Du har redan några års erfarenhet som ledare med personalansvar eller så har du varit projektledare och vill ta ytterligare ett kliv mot en karriär som ledare. Du har en förmåga att motivera andra och vill vara del i att utveckla medarbetare samtidigt som du även driver verksamheten framåt. Du är resultatorienterad, har förmågan att fokusera på helhetsperspektivet och kan identifiera och driva förbättringar. Som person kännetecknas du av ett starkt engagemang, en positiv attityd samt viljan att motivera samt få andra att bli sitt bästa jag. Vi letar efter dig som kan vara en ambassadör för PolyPeptides värderingar vilket innebär att du alltid eftersträvar att hitta lösningar, sätter kvalitet i fokus och vill åstadkomma saker tillsammans med andra.Låter detta som en spännande utmaning? Då ber vi dig skicka in CV och gärna ett personligt brev senast den 11 juli 2021. Vi kommer se över ansökningar löpande men då juli är en semestermånad kan det dröja något längre innan vi återkopplar på din ansökan.Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Barbara Willkomm, HR 040-36 62 00. Facklig information får Du av ordförande i Akademikerföreningen respektive i Unionen vilka du når via växeln 040-366200.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-27Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-14Polypeptide Laboratories (Sweden) AB5832077