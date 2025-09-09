Team Manager Instabee Malmö
Som Team Manager i Malmö kommer du till en förändringsbenägen miljö där du får mycket eget ansvar. Ditt fokus kommer ligga främst på att säkerställa den dagliga driften och att bygga bra team som jobbar tillsammans för att nå uppsatta KPI:er för effektivitet och medarbetarnöjdhet. I rollen jobbar du i nära samarbete med övriga Team Managers och Site Manager.
Du kommer ha fullt personalansvar för 10-15 personer och rapporterar till Site Manager, du ingår även i terminalens ledningsgrupp. Arbetstid är dagtid men kvällsarbete och helg kan förekomma.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vara en del i att driva regional tillväxt och operational excellence.
Personalansvar där du leder och coachar din grupp mot uppsatta gemensamma verksamhetsmål och KPI:er.
Coacha medarbetare att nå sina mål samt utvecklingsplaner, uppföljning av medarbetarnas kompetensutveckling.
Schemaläggning och bemanningsplanering.
Säkerställa daglig drift så gods kommer in och ut ur terminalen enligt tidtabell.
Kontinuerligt följa upp, utvärdera och förbättra processer och kvalitet i verksamheten.
Stöd till övriga funktioner som verksamheten kräver.
För att lyckas i rollen drivs du av utmaningar och är en trygg ledare som är duktig på att motivera ditt team. Du kan anpassa din kommunikation och har en hög förmåga att bygga förtroendegivande relationer, vågar kravställa vid behov samt har förmåga att ta beslut och skapa klarhet och struktur i en snabbrörlig organisation. Som person är du uthållig och har en nyfikenhet på att lära dig nya saker.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av ledande roll med personalansvar. Du talar och skriver svenska och engelska flytande och har B-körkort.
I rekryteringsprocessen ingår personlighets - och färdighetstester på slutkandidater samt bakgrundskontroll via Verifiera för granskning av tidigare offentliga kriminalregister. Resultatet är offentlig information som hanteras konfidentiellt.
Om Instabee
I slutet av 2022 grundades Instabee efter kombinationen av Budbee, Instabox och Porterbuddy. Instabee erbjuder miljontals konsumenter över hela Europa med smidiga leveranser och är på väg att bli den ledande partnern till den europeiska e-handelsmarknaden. Alltid med kunden i fokus. Ersättning
