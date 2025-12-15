Team Manager Implementation inom lön
Vi lever genom att effektivisera och förenkla affärsverksamheten hos svenska, nordiska och internationella företag. Vi kallar det Simplifying Business. Amesto-koncernen består av flera företag i Norge, Sverige och Danmark som erbjuder lösningar baserade på teknik, programvara, outsourcing, konsulttjänster och personal till företag av alla storlekar.
People Planet ProfitAmesto är en plats där människor trivs och arbetar tillsammans mot samma mål. En arbetsplats där man är familjär, social och djupt engagerad i våra kundsamarbeten. På Amesto har vi de skarpaste huvuden och de varmaste hjärtan. Vi arbetar enligt vår trippla värdegrund People Planet Profit för då blir det som vi gör hållbart för oss, våra kunder och vår omvärld.
Som medarbetare i Amesto är du en kulturbärare av vår vision, "Life is now. Work somewhere awesome." och vår mission "Simplifying business". Vi ger våra kunder hög kvalitet, support och den rådgivning de behöver så att de kan lägga tid på det som är viktigt för dem. Vi ställer frågor för då får vi veta mer.
Som medarbetare hos oss får du de förutsättningar du behöver för att leverera på topp. Utbildning och vidareutveckling, självledarskap och hälsa är viktigt och en del i vardagen hos oss.
Vad vi erbjuder: Arbetsmiljön är professionell, med en social, öppen och varm kommunikation. Du kommer regelbundet att möta ditt teamet inom implementation och andra kollegor på såväl kontoret som på nätet. På så sätt får du goda möjligheter till support, stöd och samarbete i vardagen samtidigt som du kan stötta och förenkla för dina kollegor.
Vi har en stark företagskultur som också trivs på avstånd, och vi drar stor nytta av att vara en del av en nordisk koncern, där vi kontinuerligt jobbar med att väva in ny teknologi för att göra vardagen mer effektiv för våra kunder och medarbetare.
Vad behövs för att lyckas i rollen?
Här på Amesto AccountHouse jobbar de som älskar digitala lösningar och som också vill ha personlig kontakt med sina kunder. I vårt affärsområde Payroll arbetar idag ca 35 drivna och kunniga konsulter samt implementationskonsulter.
Om rollen
Som Team Manager för Implementation leder du ett team av specialister som arbetar med att implementera våra HR- och lönesystem hos nya kunder. Du ansvarar för att teamet levererar hög kvalitet, följer lagar och kollektivavtal, och skapar långsiktiga kundrelationer. Rollen kombinerar ledarskap, projektstyrning och operativt stöd vid komplexa implementationer.
Dina ansvarsområden
Leda och utveckla ett team av implementationskonsulter mixat med lönekonsulter
Säkerställa korrekt och effektiv lönehantering.
Vara ett stöd i strategiska kundprojekt och vid behov delta operativt.
Vara ansvarig i kundmöten samt insäljare av Amestos produkter.
Planera och prioritera resurser, både efter konsulternas och kundernas behov.
Driva förbättringsinitiativ inom implementation och kundupplevelse.
Driva projekt och implementering av nya kunder.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom lön.
Erfarenhet av arbete inom flertal kollektivavtal.
Har minst 7 års erfarenhet från löneområdet och gärna erfarenhet inom projektledning/implementation.
Har en stark kommunikativ förmåga, är pedagogisk och trygg i att leda både team och kunddialoger.
Är proaktiv, strukturerad och har ett starkt kvalitetsfokus.
Behärskar svenska och engelska obehindrat, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
Erfarenhet av systemen Flex HRM
Kunskap om Hogia Lön+ och Spiris.
Erfarenhet att arbeta med samarbetspartners.
Vi sitter i nya fina lokaler centralt på Vasagatan i Stockholm. Vi erbjuder en hybridlösning, där du arbetar tre dagar per vecka på kontoret och resterande dagar hemifrån.
