Team Manager - Eskilstuna
2026-02-23
Vill du ta nästa steg i din ledarkarriär och leda ett team i en dynamisk och växande miljö? Vi söker nu en Team Manager för kvällsskift till en spännande verksamhet inom e-handel och logistik. Här får du stort ansvar, mandat och möjlighet att verkligen göra skillnad.Publiceringsdatum2026-02-23Om företaget
Företaget är en ledande nordisk aktör inom e-handel och hälsoprodukter med flera starka varumärken och verksamhet i flera länder. Som en del av en större internationell koncern kombinerar bolaget innovation, logistik och data för att optimera kundupplevelsen och driva verksamheten framåt.
Om rollen
Som Team Manager kvällsskift blir du hjärtat i kvällsverksamheten och leder ett team på cirka 10 personer. Du skapar struktur, utvecklar teamet och säkerställer att arbetet flyter smidigt under passet. Du får stort mandat att påverka teamets arbetssätt och bidra till att utveckla kvällsverksamheten på ett sätt som gör verklig skillnad.Arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla teamet
Planera bemanning och fördela arbetsstationer
Följa upp prestation och resultat samt säkerställa kvalitet
Hantera avvikelser och förbättra processer
Vara operativ och stötta på golvet vid behov
Teamet arbetar inom flera områden i lagret, såsom orderplock, sorteringsband, inbound (påfyllning i Autostore) och avvikelsehantering. Du rapporterar till logistikchefen och leder en erfaren Team Leader som fungerar som din högra hand och stöttar dig i det dagliga arbetet.
Vem vi söker
Några års erfarenhet av ledarskap, gärna från lager, logistik, produktion eller industri
Trygg i beslut, strukturerad, drivande och ansvarstagande
Klarar att arbeta självständigt under ett skift
Truckkort och erfarenhet från operativ logistik är meriterande
Personlighet, driv och ledarskapspotential väger tyngre än formell utbildning
Arbetstider:
Söndag 07:00-16:00
Måndag-torsdag 14:30-23:30
Anställningsform
Detta är en konsultanställning via Hero under 6 månader med stor chans till överkrekrytering.
Varför du ska söka
Här får du möjlighet att bygga upp, påverka och driva ett team i en verksamhet i stark tillväxt. Det är ett perfekt nästa steg i din karriär där varje beslut du tar har direkt effekt.Så ansöker du
Startdatum för tjänsten är omgående, så vänta inte med att skicka in ditt CV!
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid, dagtid söndagar och kvällstid mån-tors, med arbetsplats i Eskilstuna. För rätt kandidat finns stora möjligheter att bli direktanställd hos kunden efter avslutat uppdrag.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Altun på sara.altun@hero.se
.
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team, någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet.
Välkommen till Hero! Så ansöker du
Hero AB
(org.nr 556797-2533), https://career.hero.se
STOCKHOLM Arbetsplats
Hero
