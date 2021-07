Team Leader drivers - Instabox Sweden AB - Grovplåtslagarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Instabox Sweden AB

Instabox Sweden AB / Grovplåtslagarjobb / Stockholm2021-07-07Instabox fortsätter att växa så att det knakar! Vi vet att många bolag säger sånt, men i vårt fall stämmer det och blir över. Hittills har vår resa tagit oss från ett litet logistikbolag bolag i Stockholm till att bli ett av de mest välkända namnen inom last mile leverans i Norden.Vi tycker att det ska vara enkelt att handla på nätet och erbjuder våra kunder en snabb och smidig frakttjänst- allt för att underlätta i vardagen.Trots att vi växer både i Sverige och utomlands så är det vår hubb i Bromma som under de senaste året fått se den mest markanta tillväxten och med bakgrund av det letar vi nu efter en Team leader som ska kliva in och stötta vår Driver Manager och se till att alla förare på hubben trivs och kan prestera på topp. Förhoppningsvis är det där du kommer in i bilden...Vad du kommer göraSom Team Leader Drivers kommer du att rapportera till vår Driver Manager och ha det yttersta ansvaret för våra chaufförer. Som Team leader hos oss kommer du att ha personalansvar för mellan 30-50 chaufförer varav dessa så är några senior drivers. Detta innebär att du kommer att ha medarbetarsamtal samt uppföljning av allt från KPI:er, frånvaro, effektivisering, leverans och rutter etc. Kort och gott allt som kan säkerställa att våra chaufförer vår rätt verktyg av att göra ett bra jobb. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:Medarbetarsamtal för våra förareSäkerställa delaktighet och utveckling av personalen genom löpande återkoppling, feedback på både grupp och individnivåSchemaläggning för våra chaufförerTeam building och motivation för våra chaufförerVem du ärSom du säkert förstår så letar vi efter någon utöver det vanliga. Detta är en extremt viktig roll för oss med ansvar över det viktigaste vi har här på Instabox, våra medarbetare. Med bakgrund av detta så letar vi efter någon som har lång erfarenhet av att leda andra och agera som ett föredöme för såväl andra ledare som medarbetare i stort.Om du har erfarenhet från en logistik miljö är det självklart meriterande, liksom kunskap inom trafiksäkerhet eller liknande då det kommer ge dig ett försprång och skapa förståelse för våra förares vardag. Med allt det sagt så kommer ditt viktigaste verktyg vara din förmåga att handskas med och leda andra människor.När vi ringer till dina referenser så kommer de att berätta för oss om din förmåga att lösa konflikter och skapa win-win resultat. De kommer poängtera att du är den typen av person människor har lätt att vända sig till när de stöter på problem i arbetet och hur du alltid ser till att finnas tillgänglig om någon behöver hjälp. De kommer också berätta om din förmåga att ta beslut och skapa klarhet och struktur i en miljö som ständigt förändras.Vi erbjuder digchansen att vara med på en fantastisk och utvecklande resa. Vi lovar dig att du kommer få användning för alla dina kunskaper och lära dig ännu mer tillsammans med oss när vi fortsätter att växa. Du kommer få vara en del av ett team som driver vår största hubb från vilken vi testar nya saker, lär oss och för vidare kunskaperna till resten av vår verksamhet.Det här är en roll i vilken du kommer ha en tydlig påverkan på vår kärnverksamhet från dag ett och besluten som du tar kommer inte bara påverka vår hubb i Bromma utan hur vi bedriver verksamheten i övriga landet och andra marknader.Vi har bara sett början på vad vi kan åstadkomma tillsammans och förhoppningsvis är du med oss på resan. Det enda som krävs är att du klickar på "Apply here" här nedanför. Vi ser fram emot att få träffa dig.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-07-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-24Instabox Sweden AB5852006