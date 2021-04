Team Leader - Clas Ohlson AB - Säljarjobb i Leksand

Clas Ohlson AB / Säljarjobb / Leksand2021-04-09Clas Ohlson brinner för att förenkla livet. Vi strävar efter att jobba smartare varje dag när vi hjälper kunder med smarta produkter och tjänster som förenklar vardagen. Som arbetsgivare erbjuder vi dig rum att växa och en fantastisk företagskultur där vi uppmuntrar dig att vara dig själv. Clas Ohlson har funnits i 100 år nu, och med din hjälp kommer vi att finnas i minst 100 år till.Är du redo? Nu söker vi en erfaren ledare till vår butik i Insjön.Som Team leader är din främsta uppgift att leda, coacha och utveckla dina kollegor för att skapa en positiv kundupplevelse. Som en god förebild deltar du och butikens resterande ledningsgrupp i arbetet på butiksgolvet med att leverera kundservice i världsklass till våra kunder. I ditt dagliga arbete växlar du mellan att aktivt hjälpa och möta våra kunder, kassaarbete, upplockning av varor samt med att inspirera och motivera dina kollegor.I rollen som Team Leader stöttar du vidare butikschefen i arbetet med att driva butiken och dess medarbetare mot uppsatta mål. Som en del av ledningsgruppen har du förmågan att arbeta med olika delar inom ledarskap och det som butiken och dess medarbetare behöver. Du arbetar också med att säkerställa förutsättningarna för Clas Ohlsons kundservicekoncept i syfte att maximera försäljning, en kommersiell butik samt bästa tänkbara kundservicenivå. I omhändertagandet av butikskonceptet arbetar du också aktivt med att coacha dina kollegor till att maximera inspiration och försäljning i butiken.Insjön är förresten inte vilken butik som helst. Hos oss finns nämligen även ett café och en musemdel, varför det är viktigt att du är kreativ, prestigelös och ansvarstagande i ditt sätt att engagera och skapa en trivsam miljö för både kunder och kollegor!För att lyckas med detta arbetar du bland annat med att:Leda, delegera, informera och utbilda dina butikskollegor i frågor som rör arbetet i butikenVara en del av att säkerställa optimerade och effektiva rutiner för bland annat godsmottagning, varupåfyllnad, produktplacering och kommunikation i butikenStötta butikschefen i daglig/månatlig planering och driftArbeta proaktivt för, i samarbete med butikschefen, en säker och trygg arbetsplats enligt företagets riktlinjerUtveckla och utbilda dina butikskollegor i kunskap om våra lojalitetsprogramVem söker vi?Avklarad gymnasieutbildning, meriterande med utbildning inom Handel- och administration och/eller butiksledningMinst 2 års erfarenhet inom serviceyrkeErfarenhet av en ledande befattning, gärna med säljansvarGoda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skriftFör att trivas i rollen som Team Leader hos oss är du en trygg och ansvarsfull ledare som drivs och inspireras av att få både verksamheten och medarbetare att utvecklas. Du är kommunikativ, handlingskraftig och initiativtagande. Som person och ledare är du också engagerad och inlyssande till både feedback och nya ideér . Du delar gärna med dig av din kunskap och delegerar uppgifter till kollegor i syfte att få dem att växa i sina roller.Bli en del av oss!Tycker du rollen låter spännande? Tveka inte med att skicka in din ansökan! Vi tillämpar löpande urval och ser därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt - dock inte senare än den 30:e april. Tjänsten kan komma att tillsättas innan dess, vänta därför inte med din ansökan.Denna tjänst är ett vikariat på heltid t.o.m. 31 augusti 2022. Start sker snarast, enligt överenskommelse.Om du har specifika frågor kopplat till tjänsten ber vi dig kontakta rekryterande chef:Åsa Karlströmtf ButikschefVi tar inte emot ansökningar via mejl.Mångfald & inkluderingClas Ohlson brinner för att förenkla livet i varje hem, för alla typer av människor. Vi uppskattar, respekterar och värderar varandras skillnader och delar med oss av information och kunskap för att lära av varandra. Mångfald är för oss att vara en dynamisk organisation som uppmuntrar till olika idéer och perspektiv. Vi hoppas att du, med din personlighet och bakgrund, vill vara med på vår resa som ska ta oss framåt i ytterligare 100 år. En resa där vi gör det möjligt för alla att bidra med sin fulla potential i vår dagliga verksamhet.Varaktighet, arbetstidHeltid vikariat t.o.m. augusti 20222021-04-09Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Clas Ohlson AB5681326