Team Leader 100%, Stadium Umeå Syd
2025-12-29
Vill du bli vår framtida retailstjärna?
Letar du efter en arbetsplats där du kan växa, utvecklas och bygga en karriär inom en dynamisk bransch? Vill du ha ett spännande jobb i en social och aktiv miljö? Hos oss är utveckling mer än bara ett ord - det är en del av vår kultur. Hos oss jobbar du i en inspirerande och energifylld miljö. Join the Movement!
Stadium erbjuder dig:
- Ett meningsfullt jobb: Vi är ett familjeföretag som har vuxit till att bli en av Nordens största sportkedjor. Vi når resultat tillsammans genom engagemang, energi, innovation och enkelhet. Vi erbjuder dig en plats i vårt team, där du får möjligheten att växa och bli en del av vår mission: Att inspirera till en aktivt liv för alla!
- Personlig utveckling: Vi erbjuder en tydlig personlig utvecklingsplan. Du kan utvecklas från Team Leader till roller som butikschef, regionchef eller varför inte en karriär på något av våra Servicekontor.
- Gemenskap och glädje: Vi är ett sammansvetsat team som arbetar för att nå resultat - och har kul på vägen! Vi anordnar aktiviteter som stärker gemenskapen både på och utanför jobbet. Två gånger per år anordnar vi vår Staff Challenge, där alla team som vill tränar och tävlar tillsammans under några intensiva veckor.
Vad innebär jobbet som Team Leader på Stadium?
Våra kunder ska känna sig välkomna till Stadium, de ska bli inbjudna till en kundupplevelse runt hela löparbanan - en upplevelse som kännetecknas av service i världsklass.
Som Team Leader är du en tydlig sidekick till butikschefen, där ni tillsammans driver våra kärnprocesser för att skapa de bästa förutsättningarna för den totala kundupplevelsen. Det gör du genom att coacha, ge feedback och kontinuerligt utveckla övrig personal i butiken. Vi tycker att förändring är positivt och vi ser att du har ett affärsmässigt ledarskap där du driver försäljningen mot budgeterade mål och nyckeltal. Planering, rekrytering och schemaläggning tillhör vardagen. Du ingår i ledningsgruppen och är ansvarig för butiken när butikschefen inte är på plats.
Vi tror att nyckeln till framgång ligger i hur vi som medarbetare trivs på jobbet och vilken atmosfär vi skapar i butiken. Där har du en nyckelroll att genom god samarbets- och kommunikationsförmåga, nyfikenhet och energi skapa en positiv och inspirerande arbetsmiljö med våra värderingar i centrum. Då bidrar du också till butikens och hela företagets framgång.
Vem är du?
Vi söker dig som har en brinnande passion för sport och försäljning och motiveras av att se andra lyckas. Ditt sätt att leda har fokus på coachning och feedback. Du har 1-2 års tidigare erfarenhet från försäljning i butik och goda digitala kunskaper och erfarenhet av att jobba med MS Office-paketet. Om du tidigare har jobbat i en ledande befattning inom detaljhandeln är det meriterande.
Du är en lagspelare som trivs i en operativ roll, på golvet tillsammans med kollegor och kunder. För att lyckas i rollen ser vi att du är drivande, självgående och med innovativa, enkla sätt ständigt vill utveckla dig själv och verksamheten, vilket bidrar till en kundupplevelse i världsklass.
Vi värdesätter personliga egenskaper som hög samarbetsförmåga, att du är lyhörd och lösningsorienterad, samt har god kommunikationsförmåga både internt med medarbetare, externt med leverantörer, samarbetspartners och våra kunder.
För rollen krävs att du kan göra dig förstådd på svenska och engelska i både tal och skrift.
Vad erbjuder vi dig?
Läs mer om vårt lag på vår Karriärsida, på Instagram eller på Linkedin.
Klicka på länken här för att komma till ett av våra poddavsnitt och på 15 min få en inblick i hur det är att jobba på Stadium.
Varaktighet/arbetstid Tjänsten är på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.
Ansökan Som en del i rekryteringsprocessen kommer du att få en inbjudan till din e-mail till att besvara ett personlighetstest och ett kapacitetstest. Det tar ca 30 minuter att besvara testen. Vi kommunicerar mestadels genom mail så se till att hålla koll på din inkorg, håll även koll på skräpposten för säkerhets skull.
Eftersom vi alltid vill göra saker så enkelt som möjligt, är det inte säkert att vi väntar till sista ansökningsdag innan vi går vidare i rekryteringsprocessen. Så vänta inte, sök redan nu.
Välkommen med din ansökan. Come join the movement!
Tycker du också att livet är roligare när det rör på sig?
Hos oss på Stadium jobbar lagspelare som brinner för försäljning, sport och sportmode. Energi, mod och laganda är några av de grundstenar som gjort att det lilla familjeföretaget från Norrköping blivit en av Nordens största sportkedjor. Men vi stannar inte där. Genom innovation och enkelhet fortsätter vi att utvecklas med nya koncept, fler produkter och varumärken på marknaden. Tävlingsandan och passionen genomsyrar allt vi gör och vår mission är att inspirera och ge fler människor möjlighet till ett aktivt liv.
