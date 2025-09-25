Team lead och kravanalytiker
2025-09-25
Uppdragsbeskrivning
Rollen innebär att stötta kravanalytiker i att etablera tydliga arbetssätt, definiera uppdrag och skapa struktur. Utöver detta ingår även klassiskt kravarbete. Fördelningen av uppdraget är ungefär 30 procent ledning och styrning samt 70 procent operativ kravanalys.
Ska-krav:
Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet av att analysera verksamhetsbehov och omsätta dem till tydliga funktionella och icke-funktionella krav
Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med både verksamhetsprocesser och tekniska lösningar.
Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet av att arbeta med agila metoder och verktyg, såsom JIRA och Confluence.
Du har erfarenhet av arbete med datamodellering och kravarbete kopplat till data ware house och BI
Du har gedigen erfarenhet av att etablera och förbättra arbetssätt för kravanalys.
Meriterande:
Du har certifiering inom kravanalys, exempelvis IREB.
Du har gedigen erfarenhet av JIRA för projekthantering och agilt arbete.
Du har erfarenhet som Team Lead inom agila team, enligt Scrum.
Du har gedigen förståelse för principerna bakom data warehouse-design, inklusive datamodellering (stjärn-, snöflingsscheman), ETL/ELT-processer och datakvalitet.
Du har gedigen förståelse för kravarbete samt ETL mot BI plattform, gärna Qlik Sense.
