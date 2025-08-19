Team Lead Geoteknik
Ramboll Sweden AB / Gruv- och metallurgijobb / Stockholm Visa alla gruv- och metallurgijobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramboll Sweden AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Om rollen
Vill du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle? Drivs du av att leda människor, utveckla team och skapa affärer? Söker du en ledarroll där du får kombinera teknik, strategi och människor i ett globalt företag med hållbarhet i centrum?
Ramboll söker nu en engagerad och affärsdriven Team Lead till vårt växande geoteknikteam i Stockholm. Här får du möjlighet att påverka, inspirera och forma ett kompetent team samtidigt som du utvecklar vår affär inom geoteknik. Är du en erfaren geotekniker med goda ledaregenskaper och en stark drivkraft att utveckla både människor och verksamhet? Då kan detta vara nästa spännande steg i din karriär.
Din nya roll
Som vår nya Team Lead inom geoteknik får du ett spännande och viktigt uppdrag: att leda och utveckla vårt geoteknikteam i Stockholm. Du kommer att ha en nyckelroll i att driva teamets utveckling, stärka affären och leda oss mot gemensamma mål.
Du blir en viktig del av enhetens ledningsgrupp och arbetar nära andra Team Leads för att forma en kultur präglad av tillit, transparens och gemensamt ansvarstagande. I din roll stöttar du teamets utveckling, bygger förtroendefulla kundrelationer och bidrar aktivt till att forma en hållbar och affärsmässig framtid.
Vi tror på kraften i gemenskap och delat lärande. Därför är samarbetet med andra geoteknikteam runt om i landet en viktig del av uppdraget. Genom kompetensdelning och gemensamma arbetssätt skapar vi ett starkt nätverk som stödjer både individens och verksamhetens utveckling.
Dina främsta ansvarsområden kommer att vara:
Personalansvar för ditt team
Rekrytera, coacha och utveckla teamets medarbetare
Fördela resurser till projekt, anbudsarbete och interna teknikutvecklingsprojekt i nära samarbete med andra Team Leads och enhetschef
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer och skapa nya affärsmöjligheter
Leda och utveckla gemensamma strategier för team, enhet och affärsområde
Om dig
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom geoteknik eller liknande område
Har flerårig erfarenhet av att arbeta som geotekniker
Brinner för att leda människor, utveckla team och skapa värde för kund och samhälle
Är affärsdriven och resultatorienterad med god samarbetsförmåga
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Du är flexibel och trivs med att arbeta i spännande projekt - både lokalt och internationellt. Du motiveras av att se andra växa och lyckas, och har ett inkluderande ledarskap som bygger på stöd, delaktighet och tydlig riktning.
Vad vi erbjuder dig
Vi investerar i din personliga och professionella utveckling
Inspirerande kollegor, kunder och projekt
Fokus på hållbarhet i allt vi gör
Starkt och värderingsdrivet ledarskap
Möjlighet att påverka och bygga verksamheten
Globalt nätverk och erfarenhetsutbyte
Förmånliga villkor och hälsofrämjande förmåner
Vill du vara med och göra skillnad?
Skicka in din ansökan via vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev där du berättar varför du passar för rollen. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Jobba i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll
Ramboll är ett globalt ingenjörs-, arkitektur- och konsultföretag. I Sverige har vi 30 kontor och fler än 1800 experter, och globalt över 18 000 kollegor i 35 länder. Vi kombinerar lokal insikt med global kunskap för att skapa hållbara samhällen.
Vi är stiftelseägda och våra värderingar återspeglar vår tro på teknik som verktyg för att skapa nytta för människa, natur och samhälle. Ramboll är certifierade enligt FN:s globala hållbarhetsmål och arbetar utifrån strategin The Partner for Sustainable Change.
Jämställdhet, mångfald och inkludering
Vi tror att mångfald och olika perspektiv stärker våra team och vår innovationsförmåga. Ramboll erbjuder en flexibel och inkluderande arbetsmiljö där alla ges möjlighet att lyckas. Vi uppmuntrar sökande från alla bakgrunder att ansöka. Behöver du anpassningar under rekryteringsprocessen? Kontakta oss på: job.advert.accessibility@ramboll.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
Krukmakargatan 21 (visa karta
)
104 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Ramboll Sverige AB, Stockholm Jobbnummer
9464580