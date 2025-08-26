Teacher, Substitute, Ages 5 - 16
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
På Internationella Engelska Skolan (IES) gör vi skillnad i våra elevers liv. Vi tror att detta beror på vår tydliga etos med engagerade och synliga ledare som skapar en miljö där lärare kan undervisa och elever lär sig. IES skolor har en dynamisk internationell atmosfär med personal och elever från hela världen.
IES Kista är en skola för årskurserna Kindergarten (F-klass) - årskurs 9 med ca. 660 studenter. Vi följer den svenska läroplanen och har upp till 50 % av undervisningen på engelska.
Denna tjänst passar dig som är flexibel, har erfarenhet av arbete inom skola eller vill få mer erfarenhet. Rollen kan även innefatta arbete i fritidshemmet.
Som vikarie arbetar du på timmar, antingen under vissa dagar, eller med vissa uppdrag på heltid och längre perioder och andra på deltid eller kortare uppdrag under terminen.
Eftersom vi är en tvåspråkig skola är det lika viktigt att du kan kommunicera både på svenska och engelska.
För att ansöka för denna tjänst behöver du ha arbetstillstånd för att jobba i Sverige, samt ett utdrag från belastningsregistret för arbete i skola. Observera att vi kommer ej återkomma till ansökan från utomlands som ej har rätt att arbeta i Sverige.
Välkommen med din ansökan och CV! Vi intervjuar kandidater löpande. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: cyril.guier.kista@engelska.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://kista.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Kista Kontakt
