Teacher, Substitute, Ages 10 - 16
Karriärguiden Group Sweden AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/teacher-substitute-ages-10-16-2.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
IES Älvsjö är en skola för årskurserna 4-9 med ungefär 760 elever och cirka 75 medlemmar i personalstyrkan. Skolan ligger i Älvsjö, en kort promenad från pendeltågsstationen varifrån du snabbt tar dig till centrala Stockholm.
Vi söker nu erfarna lärarvikarier vid behov.
Hos oss ligger fokus på lärande och på en lugn miljö där skolans rutiner och regler följs av både elever och personal. IES lägger stor vikt på all personal att upprätthålla IES värdegrund ovh vision.
En trevlig atmosfär och ett gott samarbetsklimat är nyckelord bakom vår framgång. Detta är också grunden för att skapa en röd tråd som vägleder och stöttar våra elever genom deras skolgång och hjälper dem att uppnå sina mål.
Som person är du flexibel, en hängiven lagspelare med ett positivt förhållningssätt.
Du är van att arbeta med barn och ungdomar, är professionell och den auktoritära, ansvarsfulla vuxna.
Du har rätt att arbeta i Sverige, tillgänglig ganska omgående samt ett giltigt belastningsregisterutdrag för arbete i skola.
Att arbeta som vikarie hos oss innebär många olika arbetsuppgifter och undervisning i flera olika ämnen. Vi är en tvåspråkig skola så mycket goda kunskaper i svenska och engelska är grundläggande.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndighetenand from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9527497