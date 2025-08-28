Teacher, Substitute
Karriärguiden Group Sweden AB / Barnskötarjobb / Växjö Visa alla barnskötarjobb i Växjö
2025-08-28
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Växjö
, Värnamo
, Vetlanda
, Hultsfred
, Kalmar
eller i hela Sverige
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/teacher-substitute-22.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
Internationella Engelska Skolan i Växjö söker flexibla vikarier åk F-9 samt fritids
Detta är vi!
Vill du arbeta extra i en internationell miljö med en stödjande kultur är IES Växjö platsen för dig! Här värnar vi om våra elever genom hela skoldagen och vårt EHT team finns på plats 100% alla dagar i veckan. Vi har en bred elevgrupp som talar ett 30-tal olika modersmål samt en rik internationell personalgrupp.
IES Växjö är en F-9-skola med tillhörande fritidshem. Vår skola växer och läsåret 25/26 har vi cirka 300 elever. Skolan startades augusti 2022. IES Växjö är en tvåspråkig skola. Du bör därför vara bekväm med att kommunicera med kollegor, elever och deras familjer på både svenska och engelska - även skriftligt.
Som vikarie är du en del av det dagliga arbetet och arbeta aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet med eleven i centrum. Du är en positiv förebild för barnen i alla lägen. Du är aktiv och lyhörd och tar ansvar. Tillsammans med ordinarie personal bidrar du till att eleverna får de bästa förutsättningarna att lyckas.
Detta är du!
Att vikariera i förskoleklass eller i grundskola innebär att du täcker upp för lektioner i enlighet med den lektionsplanering som finns. Som vikarie i fritids följer du också ett schema med lektionstider, rasktvakt och liknande. Du behöver vara flexibel och kunna improvisera. Det är även viktigt att skapa relationer med våra elever och att vara lyhörd för deras behov. Samtidigt är det viktigt att ta ett vuxenansvar och kunna sätta gränser. IES Växjö har tydliga ramar i korridor och klassrum och tydligt ledarskap på lektionen.
Vi söker dig som:
• Har behörig utbildning eller läser pedagogisk utbildning
• Har erfarenhet från barn och ungdomsverksamhet
• Klarat svenska på gymnasienivå motsvarande SAS 3, med uppvisat intyg på genomförd utbildning samt behärskar det svenska språket mycket väl i tal och skrift.
• Har ett positivt förhållningssätt och ett trevligt bemötande.
• Är engagerad och ansvarstagande
• Tar egna initiativ och har en god samarbetsförmåga
• Har lätt för att anpassa dig till nya arbetssätt och rutiner.
Rekryteringsprocess
Vi intervjuar fortlöpande. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt - vi ser fram emot att få läsa den!
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Tjänstgöringsgrad: timmar. Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/internationella-engelska-skolan-i-sverige-ab Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Jobbnummer
9481582