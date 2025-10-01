Teacher, Spanish, Ages 12 - 15
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
IES Sundbyberg är en skola för årskurserna 4-9. Vi är en tvåspråkig skola som följer den svenska läroplanen.
Vi söker nu en legitimerad grundskollärare med ämnesbehörighet i modernt språk spanska för Vårterminen 2026. I tjänsten ingår delat mentorskap i en klass 9. Tjänsten är på deltid, 70%.
Du har en positiv människosyn och har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Som lärare hos oss tycker du att det är roligt, stimulerande och utvecklande att undervisa elever som kommer från flera olika länder och ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor.
Ansvarsområden:
• Planera och genomföra lektioner
• Bedöma elevens framsteg, ge konstruktiv feedback och föra noggranna dokumentationer
• Mentorskap för elever i en av de klasserna du undervisar
• Samarbeta med kollegor för att skapa en stödjande och inkluderande lärmiljö
• Delta i professionell utveckling och bidra till skolans gemenskap
• Lärarlegitimation i Sverige
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Positiv attityd och samarbetsvillig
• Förmåga att anpassa undervisningsmetoder för att möta elevernas olika behov
• Engagemang för kontinuerlig professionell utveckling och lärande
Hur du ansöker:
Om du är passionerad när det kommer till undervisning och redo att vara en del av ett internationellt team, uppmanar vi dig att ansöka genom att skicka in ditt CV och ett personligt brev till IES Careers. Rekryteringen pågår löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Internationella Engelska Skolan Sundbyberg är en skola för årskurserna 4-9 med 700 elever. Det är en skola där lärare kan lära sig att undervisa, elever kan få möjlighet att lära sig och alla tycker om att komma till skolan varje dag. Alla lärare har den berikande erfarenheten av att vara en klassmentor. Skolan har en internationell inriktning och undervisningen bedrivs både på engelska och svenska. Skolan verkar för att lära och kunskap sätts i första rummet. Eleverna lär sig ta ett personligt ansvar för sin egen utveckling och arbetsmiljö och att respektera sina skolkamrater, lärare och sig själva. IES är stolta över sina medarbetare och har tagit fram en metod för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Detta gör att våra lärare får mer tid till att dela sin kunskap, både med elever och kollegor.
