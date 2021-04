Teacher, Mathematics, Ages 10 - 12 - Internationella Engelska skolan i Sverige AB - Grundskolelärarjobb i Linköping

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 39 schools and around 28,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.More about the company and its schools can be found at www.engelska.se Lärare MatematikInternationella Engelska Skolan Linköping är en skola för årskurserna 4-9 och vi söker nu en behörig mellanstadielärare i matematik som vill arbeta med oss från och med augusti 2021. Vi söker gräva som, tillsammans med andra pedagoger, kan stötta och inspirera våra elever att nå sin fulla potential under sina skolår hos oss. Detta består bland annat ett tätt samarbete med flera olika lärare, och stort engagemang med flera olika individuella elever. Förutom lärarskapet, ingår även mentorskap.Det här är möjligheten att arbeta i en internationell miljö med en tydlig pedagogisk tanke. Våra lektioner bedrivs både på engelska och svenska beroende på ämne. Självklart följer vi den svenska läroplanen.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och vi förutsätter att du har ett genuint intresse för barn och ungdomar. Hos oss är studiero viktig, därav behöver du vara trygg i din lärarroll och ha förmågan att skapa ett gott arbetsklimat i våra elevgrupper. Du behöver också vara en lagspelare, ha en hög arbetsmoral och tycka om att arbeta med människor i en internationell skolmiljö. Du behöver ha en god förmåga att kommunicera och samverka med elever och kollegor, och en vilja att vara med och utveckla vår skola. Våra digitala plattformar är Google och SchoolSoft.Tjänsten är på 100%, med tillträde i augusti 2021. Vi tillämpar 6 månader provanställning. Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns.IES Linköping tillhör organisationen Internationella Engelska Skolan i Sverige AB och är en växande friskola.Vi undanber oss vänligt men bestämmer direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av annonsplatser. Vänligen respektera detta.Rekrytering sker löpande, skicka därför i din ansökan så snart som möjligt.Utdrag ur polisens belastningsregister är obligatoriskt.Välkommen in med din ansökan!Varaktighet, arbetstidFull time Permanent with probation2021-04-08Fixed salarySista dag att ansöka är 2021-05-31