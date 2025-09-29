Teacher, Class Teacher, Ages 9 - 10
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Grundskollärarjobb / Gävle Visa alla grundskollärarjobb i Gävle
2025-09-29
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Gävle
, Falun
, Uppsala
, Sigtuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Vi söker en utbildad lärare att undervisa en mindre grupp elever i åk 3-4 som klasslärare. Tidigare erfarenhet av undervisning i mindre grupp och särskild undervisningsgrupp är meriterade.
Du är/har:
• Utbildad och legitimerad lärare
• Erfarenhet att arbeta med barn som har NPF-diagnos
• Strukturerad
• Duktig på att dokumentera och följa upp
• Stark på att bygga relationer
• En god kommunikatör med elever, personal och vårdnadshavare
• Skicklig på extra anpassningar
• Flexibel och duktig på att lösa situationer
• Duktig på att samarbeta
• God kunskap om läroplanens delar
I tjänsten ingår:
• Ansvarig för planering, genomförande och utvärdering av undervisning
• Mentorskap för den mindre gruppen av elever inklusive utvecklingssamtal samt tät kontakt med vårdnadshavare
• Rastvärd
• Dokumentation och uppföljning
• Övriga uppgifter som enligt kollektivavtal ingår i en ferietjänst för lärare Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://gavle.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Gävle Kontakt
Daniel Hall daniel.hall.gavle@engelska.se 026-423 25 02 Jobbnummer
9530989