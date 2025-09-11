TCU-testare till Tietoevry i Karlstad
Cleverex Bemanning AB / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2025-09-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cleverex Bemanning AB i Karlstad
, Kil
, Kristinehamn
, Nacka
, Degerfors
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Vi hjälper nu Tietoevry att leta efter en TCU-testare (Telematic Control Unit) i Karlstad. Teamet består idag av erfarna ingenjörer inom både telekom och automotive, och nu finns möjlighet för både juniora eller seniora profiler att ansluta.
Arbetet handlar om att testa och utveckla lösningar för fordonskonnektivitet - med fokus på radiomodem, datakommunikation och nätverksprotokoll. Rollen är praktisk och varierad: från att koppla hårdvara och bygga testmiljöer, till att utveckla testfall i Python och Robot Framework, samt felsöka problem som uppstår ute i fält.
Oavsett om du har bakgrund inom telekom eller automotive, är grunden i nätverk, datakommunikation och ett stort teknikintresse det som gör skillnad.
Initialt kommer du att vara konsult hos oss på Cleverex och arbeta via oss, ute hos Tietoevrys team. Om allt känns bra i samarbetet förväntas du gå över till Tietoevry på sikt.
Du erbjuds
• Stöttning och kompetensutveckling från seniora och erfarna kollegor
• Spännande roll som är bred inom både telekom och automotiveDina arbetsuppgifter
I rollen som TCU-testare kommer du att:
• Bygga och underhålla testmiljöer, inklusive arbete med hårdvara och olika kommunikationsenheter.
• Utveckla och köra testfall i Python och Robot Framework, samt bidra till förbättring av testautomation.
• Felsöka och återskapa felrapporter från fordon i drift för att hitta lösningar.
• Samarbeta nära kollegor i teamet och bidra till en högkvalitativ leverans mot kund.Profil
Must have:
• B.Sc. eller M.Sc. inom elektroteknik, datavetenskap eller motsvarande.
• Kunskap inom datakommunikation och routing.
• Grundläggande erfarenhet av Linux.
• Programmering i Python.
• Erfarenhet av testautomation i Robot Framework.
Nice to have:
• Erfarenhet från telekombranschen (mobila nät, radioteknik, protokoll) eller automotive (fordonssystem, mjukvaruarkitektur).
• Java-kunskaper och erfarenhet av komplexa testmiljöer.
• Vana av felsökning i större system.
Som person är kandidaten nyfiken, analytisk och lösningsorienterad. Rollen kräver god samarbetsförmåga, tydlig kommunikation och förmåga att förklara tekniska problem på ett enkelt sätt.Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placering: Karlstad
Rekryteringsprocessen hanteras av Cleverex och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av rekrytering@cleverex.seOm företaget
På Cleverex Bemanning arbetar vi med att rekrytera och hyra ut rätt medarbetare till rätt kund. Vårt största fokus ligger på våra kunder, konsulter och kandidater och vårt mål är att du som kandidat ska känna att du hamnat helt rätt! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://cleverex.se/ Jobbnummer
9505008