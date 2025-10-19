Taxiförare Uber & Bolt

Jafari, Omid / Fordonsförarjobb / Södertälje
2025-10-19


Taxiförare sökes - dag och natt i Södertälje
Vi söker en ansvarsfull och pålitlig taxiförare för dag- och nattpass med omgående start i Södertälje.
Du startar och avslutar i Södertälje men kör i hela Stockholm.
Arbetstid: 06.00-18.00 eller 18.00-06.00 - du väljer själv vilka pass du vill jobba.

Kvalifikationer
Taxiförarlegitimation (TFL)

Svenska eller engelska

Vi erbjuder:
Flexibla tider

Trygg anställning

Trevligt team

Plats: Södertälje
Ansökan: Skicka mejl till omidjafari.taxi@gmail.com
SMS: 072 365 47 42 (skicka gärna sms - jag kan inte alltid svara)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: omidjafari.taxi@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jafari, Omid
Rosenlund Södertälje (visa karta)
152 30  SÖDERTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jafari Omid

Jobbnummer
9563816

