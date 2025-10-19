Taxiförare Uber & Bolt
Taxiförare sökes - dag och natt i Södertälje
Vi söker en ansvarsfull och pålitlig taxiförare för dag- och nattpass med omgående start i Södertälje.
Du startar och avslutar i Södertälje men kör i hela Stockholm.
Arbetstid: 06.00-18.00 eller 18.00-06.00 - du väljer själv vilka pass du vill jobba.Publiceringsdatum2025-10-19Kvalifikationer
Taxiförarlegitimation (TFL)
Svenska eller engelska
Vi erbjuder:
Flexibla tider
Trygg anställning
Trevligt team
Plats: Södertälje
Ansökan: Skicka mejl till omidjafari.taxi@gmail.com
SMS: 072 365 47 42 (skicka gärna sms - jag kan inte alltid svara) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: omidjafari.taxi@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jafari, Omid
Rosenlund Södertälje (visa karta
)
152 30 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jafari Omid Jobbnummer
9563816