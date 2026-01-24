Taxiförare Uber&bolt

Khalil, Mohamed Elsayed / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-01-24


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Khalil, Mohamed Elsayed i Stockholm

UBER//BOLT Taxiförare sökes i Södra stockholm:

Farsta/Bandhagen/Älvsjö/Huddinge/Skärholmen

Hel/deltid

Publiceringsdatum
2026-01-24

Beskrivning av jobbet
Vi söker efter nattförare som önskar att jobba heltid eller deltid och helger. Vi erbjuder flexible arbetstider inom uber och bolt med omgående start.
Taxilegitimationen är ett krav
Kontakt person via tel:

Mohamed: +46700900004

Jobbtyp: Heltid, Deltid, Visstid, Extrajobb, Vikariat
Lön: 30 000,00kr - 40 000,00kr per månad
Förväntad arbetstid: 40-50 per vecka

Annan ersättning:

Bonus
Uppstartsbonus
Flexibelt språkkrav:

Svenskkunskap krävs inte
Schema:

Helgarbete förekommer
Kväll
Måndag till fredag
Natt i Skärholmen området eller i närheten av det.
Skiftarbete
Varje helg
Övertid
Licens/certifiering:

Taxiförarlegitimation (Meriterande)
Arbetsort: Personligen

Vi önskar ENDAST i följande område
• Skärholmen och sydväst: NATT
• Bandhagen och Huddinge: NATT

Bilkategori nivå: komfort
Komfort RAV4

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Ring: :+46700900004

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Khalil, Mohamed Elsayed
Vallhornsgatan 24 (visa karta)
124 61  BANDHAGEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Mohamed Khalil Taxi

Jobbnummer
9702877

Prenumerera på jobb från Khalil, Mohamed Elsayed

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Khalil, Mohamed Elsayed: