Taxiförare Sökes I Göteborg
Majvallen Taxi AB / Fordonsförarjobb / Partille Visa alla fordonsförarjobb i Partille
2026-06-25
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OBS! Taxiförarlegitimation ÄR KRAV för att kunna utföra tjänsten.
I dagsläget utför Majvallen Taxi AB transport åt Väst trafik, Göteborgs Färdtjänst samt Hallandstrafiken.
Trafiken innefattar service resor, sjukresor, skolresor m.m.
Man startar och slutar arbetsdagen i Partille där kontoret ligger men under dagen kan man köra i hela regionen.
Möjlighet att ha bilen hemma finns (som en förmån).
Fasta arbetstider (dagtid, vardagar).
Fast lön enligt kollektivavtal.
Provanställning 6 månader, därefter tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
Mejl
E-post: sally.geagea@majvallen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare sökes i GÖTEBORG". Arbetsgivare Majvallen Taxi AB
(org.nr 556577-9443)
Järnringen 8 (visa karta
)
433 30 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Majvallen Taxi AB Kontakt
Sally Geagea sally.geagea@majvallen.se Jobbnummer
9979846