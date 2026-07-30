Taxiförare sökes
Taxi Hedra AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-07-30
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Ort: Stockholm, Göteborg och Malmö.
Vi på Taxi Hedra har en digital förmedlingsplattform med fokus på trygghet, jämställdhet och säkerhet, för både förare och passagerare. Transportbranschen är idag starkt mansdominerad, och just därför arbetar vi aktivt med att förändra detta. Det gör vi genom att skapa en plattform som tillvaratar och stöder kvinnors deltagande på marknaden.
Är du den vi söker?
Vi söker förare som har taxiförarlegitimation och taxibil.
Dig som delar våra värden kring trygghet och servicekänsla.
Vi erbjuder en plattform där du som uppdragstagare kan ta köruppdrag i en säker och verifierad miljö.
Jämställdhetsfokus: Som ett led i vårt arbete med att främja jämställdhet och öka andelen kvinnliga aktörer i taxibranschen, välkomnar och uppmuntrar vi särskilt kvinnliga förare att ansluta sig till vår plattform.
Anmäl intresse redan idag via formuläret eller genom att skicka ett mejl till info@taxihedra.se
, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: info@taxihedra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taxi Hedra AB
(org.nr 559544-3366), https://taxihedra.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10016317