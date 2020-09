Taxiförare skolskjuts - ÖstSmå - Östsmå AB - Fordonsförarjobb i Jönköping

Östsmå AB / Fordonsförarjobb / Jönköping2020-09-02Vi söker skolskjuts förare som passar in i vårt glada gäng.OBS ! DELTID : 5 Tim per skoldagKRAV: TaxiförarlegitimationAnsökan via E-post till info@ostsma.se Ansökan snarast om du vill söka den här tjänsten för vi anställer direkt när vi hittar rätt person.2020-09-02Taxiförare/chaufför som skall köra skolskjuts.Du kommer få arbeta delade turer där du kör elever till och från sin skolverksamhet inom kommunen.Deltid 5 tim per skoldag.Krav :TaxiförarlegitimationAtt man är ansvarsfull och ser till att eleverna kommer säkert till och från skolan i alla väder och året runt.Att man är en positiv person som har lätt för att samarbeta med kollegor, föräldrar och skolpersonalKunna svenska flytandeÖstSmå erbjuder ett roligt, flexibelt och utvecklande arbete som förare.Vi tar kontinuerligt kontakt med sökande. Tillsättning av tjänsten kan därför ske före sista ansökningsdatumSkicka din ansökan redan idag.KRAV: TaxiförarlegitimationAnsökan via E-post : info@ostsma.se Sista dag att ansöka är 2020-09-08ÖstSmå ABVitmossevägen 655593 Jönköping5343408