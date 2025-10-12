Taxiförare med 50% Provision - Bäst i branschen
2025-10-12
Vi söker en pålitlig och serviceinriktad taxichaufför som vill bidra till en positiv kundupplevelse. Om du trivs med att möta människor, leverera högkvalitativ service och uppskattar flexibla arbetstider, är detta en idealisk möjlighet för dig.Publiceringsdatum2025-10-12Dina arbetsuppgifter
Säker och bekväm transport av passagerare inom Uppsala-området.
Tillhandahållande av utmärkt kundservice med en professionell och vänlig approach.
Flexibla skift, inklusive dag- och nattarbete, anpassat efter din tillgänglighet.Kvalifikationer
Körkort klass B (obligatoriskt).
Taxilegitimation (obligatoriskt).
Grundläggande kunskaper i svenska.
Tidigare erfarenhet av körning eller taxiverksamhet är meriterande, men inte ett krav.
Flexibilitet gällande arbetstider Dag / Natt Pass.
Vad vi erbjuder
Heltidstjänst med möjlighet att arbeta via plattformar som Uber och Bolt.
Branschens bästa lön: 50% provision (månadsvis utbetalning). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: info@taxie18.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taxi E18 Sverige AB
(org.nr 559488-0147)
752 43 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9552292