Taxiförare i Malmö
Byabani Bygg & Taxi AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-02-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vi söker 2 engagerade och ansvarsfulla taxichaufförer till vår verksamhet i Malmö
Vi söker 2 engagerade och ansvarsfulla taxichaufförer till vår verksamhet i Malmö . Vi utgår från Malmö och erbjuder tjänster so täcker både dagtid, sena nätter och helgpass. Vi söker dig sor sätter säkerhet och kundservice i främsta rummet
Dina Arbetsuppgifter:
Du är punktlig och har professionellt bemötande
• Säkerställa att fordonet är rent och i gott skick inför varje skift
• Hantering av betalningar och körjournalér via digitala system
• Ge professionell service och assistans till kunder
Kvalifikationer
Taxiförarlegitimation : ett absolut krav utfärdat av Transportstyrelsen
Goda kunskaper i svenska och / eller engelska för att kunna kommunicera med kunder Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@byabanibygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byabani Bygg & Taxi AB
(org.nr 559253-0249) Kontakt
Shams Tariq 0761899072 Jobbnummer
9742870