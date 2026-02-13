Taxiförare i Malmö

Byabani Bygg & Taxi AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-02-13


Vi söker 2 engagerade och ansvarsfulla taxichaufförer till vår verksamhet i Malmö . Vi utgår från Malmö och erbjuder tjänster so täcker både dagtid, sena nätter och helgpass. Vi söker dig sor sätter säkerhet och kundservice i främsta rummet
Dina Arbetsuppgifter:
Du är punktlig och har professionellt bemötande
• Säkerställa att fordonet är rent och i gott skick inför varje skift
• Hantering av betalningar och körjournalér via digitala system
• Ge professionell service och assistans till kunder
Kvalifikationer
Taxiförarlegitimation : ett absolut krav utfärdat av Transportstyrelsen
Goda kunskaper i svenska och / eller engelska för att kunna kommunicera med kunder

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@byabanibygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Byabani Bygg & Taxi AB (org.nr 559253-0249)

Kontakt
Shams Tariq
0761899072

Jobbnummer
9742870

