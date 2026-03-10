Taxiförare

Finova Nordic / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-03-10


Vi söker nu engagerade och serviceinriktade taxiförare för heltids- eller deltidsarbete.
Arbetsuppgifter
Köra taxi på ett tryggt och professionellt sätt
Ge våra kunder bästa möjliga service
Hantera betalningar och bokningar
Ansvara för att bilen hålls ren och i gott skick

Vi söker dig som
Har giltig taxiförarlegitimation
Har god servicekänsla och ett trevligt bemötande
Kan kommunicera på svenska och engelska

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Flexibla arbetstider
Trevlig arbetsmiljö
Moderna och välutrustade fordon

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
e-post
E-post: maherismail787@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Finova Nordic

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9789215

