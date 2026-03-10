Taxiförare
2026-03-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu engagerade och serviceinriktade taxiförare för heltids- eller deltidsarbete.
Arbetsuppgifter
Köra taxi på ett tryggt och professionellt sätt
Ge våra kunder bästa möjliga service
Hantera betalningar och bokningar
Ansvara för att bilen hålls ren och i gott skick
Vi söker dig som
Har giltig taxiförarlegitimation
Har god servicekänsla och ett trevligt bemötande
Kan kommunicera på svenska och engelska
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Flexibla arbetstider
Trevlig arbetsmiljö
Moderna och välutrustade fordon
Start: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: maherismail787@yahoo.com
