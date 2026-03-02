Vi är ett taxiåkeri som är anslutna till Värdens Växande Taxibolag (UBER &Bolt ) Du ska vara en person som sätter kundens behov i fokus och ger god service. B körkort samt taxi legitimation är ett krav. Vi söker taxiförare som är serviceinriktade och gillar att ge bra service, kan jobba heltid/deltid/helger/kvällar/dag (enligt överenskommelse . Vi behöver Taxiförare i hela Stockholm Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.