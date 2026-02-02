Taxiförare
2026-02-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Upplands Taxi & Transport
Vi söker nu flera nya medarbetare.
#Garantilön heltid, extra Timlön
#Söker heltid medarbetare
#Helgmedarbetare
#kollektivavtal
# Fora försäkring
Bolaget utför färdtjänst, skol, omsorg och privata köruppdrag
Bolaget har eget beställningscentral.
Bolaget har avtal med kommunen där det finns möjlighet till fast körningar samt har privata kunder.
Vi söker nya förare som vill arbeta hos oss i Uppsala. Som krav på att arbeta hos oss behöver du vara en seriös, lojal och ansvarstagande individ med god arbetsmoral.
Vi söker personal som är intresserad av en heltidstjänst/deltid/helgpass där du baserat på eget behov kan välja mellan dag- eller nattpass.
Vi arbetar med flexibilitet och värdesätter mångsidighet. Vi ser helst att sökande kan och är intresserade av att köra Taxi men erfarenhet och intresse av Serviceresor är meriterande. Då verksamhet bedrivs dygnet runt är en viktig egenskap att kunna arbeta på olika tider på dygnet.
• B körkort samt taxiförarlegitimation krav
Skicka din CV redan idag!
Välkommen med din ansökan.
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: info@upplandstaxi.se
Detta är ett heltidsjobb.
Bäverns Gränd 15 B
753 19 UPPSALA
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Taxi & Transport AB
