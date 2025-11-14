Taxiförare
2025-11-14
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
Vi söker taxichaufför i Hemavan inför vintersäsongen med start 2025-12-26 - 2026-05-03 med möjlighet till förlängning till 2025-08-31. Att arbeta som Chaufför hos oss innebär en stor variation av uppdrag. Vi kör Färdtjänst, Sjuktransporter, Bud körningar, Privatkunder så ingen dag är den andra lik. Du ska kunna svenska språket i tal och skrift obehindrat, och förstå norska skapligt då vi har många kunder från Norge. Innehar du HLR utbildning är det en merit, men vi står för kostnaden om det saknas. krav är du innehar Taxiförarlegitimation, Saknar du taxilegitimationen och är intresserad av jobbet så kontakta oss för personligt möte, är du rätt person för jobbet så är vi behjälpliga att bekosta din utbildning. Du skall vara stresstålig och ordningsam.
Vi tar emot ansökan via Telefon alla dagar 12:00 - 23:00
Ett krav är att du har dessa egenskaper.
• Mycket bra på att passa tider
• Glatt humör och positiv inställning
• Noggrann och ansvarsfull
• Stresstålig
• God datorvana
• 20 år gammal och innehaft B körkort minst 2 år sammanhängande.
Gillar du skidåkning kan vi hjälpa till med säsongskort.
Boende med låg hyra finns vid behov.
Jobbtyp: Säsong.
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Telefon: 072 - 554 48 07 Alla dagar 12:00 - 23:00
E-post: fredrik@hemavantaxi.se Omfattning
