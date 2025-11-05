Taxiförare

Sachit, Salam / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-11-05


Vi på Taxi salam söker f taxiförar i Malmö. Du kommer att köra för Uber och Bolt
Jobbet är flexibelt - du väljer själv när du vill jobba.
Vi söker dig som är:
• Pålitlig och ansvarstagande
• I tid och noggrann
• Trevlig mot kunder

Kontaktuppgifter för detta jobb
0793241731
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: salamsachit@yahoo.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sachit, Salam

Arbetsplats
Sachit Salam

