Taxiförare
Sachit, Salam / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2025-11-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sachit, Salam i Malmö
Vi på Taxi salam söker f taxiförar i Malmö. Du kommer att köra för Uber och Bolt
Jobbet är flexibelt - du väljer själv när du vill jobba.
Vi söker dig som är:
• Pålitlig och ansvarstagande
• I tid och noggrann
• Trevlig mot kunderPubliceringsdatum2025-11-05Kontaktuppgifter för detta jobb
0793241731
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: salamsachit@yahoo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sachit, Salam Arbetsplats
Sachit Salam Jobbnummer
9590875