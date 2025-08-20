Taxiförare

King Transport AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-08-20


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos King Transport AB i Stockholm, Sundbyberg, Järfälla eller i hela Sverige

Vi söker dig som vill jobba som taxiförare Vi söker taxiförare dag/natt tid , vi kör för (UBER &BOLT )
Jobbtyp: Heltid, Deltid
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: king-transport-taxi@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
King Transport AB (org.nr 559055-0579)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ehsan Tanasan
king-transport-taxi@hotmail.com
0762700075, 0762700075

Jobbnummer
9468331

Prenumerera på jobb från King Transport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos King Transport AB: