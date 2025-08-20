Taxiförare
2025-08-20
Vi söker dig som vill jobba som taxiförare Vi söker taxiförare dag/natt tid , vi kör för (UBER &BOLT )
Jobbtyp: Heltid, Deltid
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: king-transport-taxi@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare King Transport AB
(org.nr 559055-0579) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ehsan Tanasan king-transport-taxi@hotmail.com 0762700075, 0762700075 Jobbnummer
