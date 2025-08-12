Taxiförare
Taxi Anayat AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-08-12
Taxi Anayat AB söker en pålitlig och serviceinriktad taxiförare.
Arbetsuppgifterna innefattar att:
* Köra kunder säkert och tryggt till deras destination.
* Ge god service och bemöta kunder på ett professionellt sätt.
* Ansvara för fordonets skötsel och rapportera eventuella problem.

Publiceringsdatum
2025-08-12

Kvalifikationer
* Giltigt B-körkort.
* Taxiförarlegitimation.
* God lokalkännedom.
* Goda kunskaper i svenska eller engelska.
Meriterande
* Erfarenhet som taxiförare.
* Serviceinriktad och flexibel.
* Punctual och ansvarstagande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: elhamanayat771133@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taxi Anayat AB
(org.nr 559520-8678)
Sparrisgränd 17 (visa karta
)
213 74 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9455681