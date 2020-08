Taxiförare - Himalaya service & transport AB - Fordonsförarjobb i Botkyrka

Himalaya service & transport AB / Fordonsförarjobb / Botkyrka2020-08-22Hej,Jag behöver några stycken taxiförare, jag har taxi tjänst från Uber, Bolt och Taxijakt, om någon är intresserad, kontakta gärna med mig.Om någon vill jobba med Taxi bara på helgen, kontakta mig så snabbt som möjligt 0763134146.I am looking for som taxi drivers with taxi driving license, if someone is interested just to work in weekend also available with me. Just SMS me 0763134146.Med vänlig hälsningDev Bhattarai2020-08-22Sista dag att ansöka är 2020-10-31Himalaya service & transport ABTrädesvägen 6 Lgh 150114569 Norsborg5329795