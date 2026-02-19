Taxichauffören
2026-02-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi är i behov av två stycken förare som är villiga att arbeta kvälls/nattpass.
Vi söker två stycken pålitliga och serviceinriktade förare som kan ge vänlig service till passagerare samt utföra bekväma och säkra resor.
Ansluten till Taxi Kurir, arbetet består bland annat av sjukresor, skolresor och serviceresor.
sms:0762783532
Du som förare ska ha en giltig Taxilegitimation
Öppen för alla
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: Khurram@transportab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare khurram transport AB
(org.nr 559540-9227)
418 33 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Abbas Khurram Khurram@transportab.com 0762783532 Jobbnummer
9751170