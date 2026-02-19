Taxichauffören

khurram transport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-02-19


Vi är i behov av två stycken förare som är villiga att arbeta kvälls/nattpass.
Vi söker två stycken pålitliga och serviceinriktade förare som kan ge vänlig service till passagerare samt utföra bekväma och säkra resor.
Ansluten till Taxi Kurir, arbetet består bland annat av sjukresor, skolresor och serviceresor.
sms:0762783532
Du som förare ska ha en giltig Taxilegitimation
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: Khurram@transportab.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
khurram transport AB (org.nr 559540-9227)
Sommarvädersgatan 28 Lgh 1301 (visa karta)
418 33  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Abbas Khurram
Khurram@transportab.com
0762783532

Jobbnummer
9751170

