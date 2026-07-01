Taxichaufför
Raymen AB / Fordonsförarjobb / Uppsala Visa alla fordonsförarjobb i Uppsala
2026-07-01
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Raymen AB i Uppsala Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Jag söker en pålitlig och serviceinriktad taxichaufför till mitt företag. Om du tycker om att träffa människor, ge bra service och värdesätter flexibla arbetstider är detta den perfekta rollen för dig.
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Vad du kommer att göra
• Köra passagerare säkert och bekvämt över Uppsala.
• Leverera utmärkt kundservice med en professionell och vänlig attityd
• Arbeta flexibla skift — både dag och natt, beroende på din tillgänglighet
Vad vi söker.
• *Taxi legitimation - obligatorisk
• *Körkort (B) – obligatoriskt
• *Grundläggande svenska
• Tidigare erfarenhet av körning eller taxikörning är meriterande, men inte ett krav
• Flexibel,
• Vad vi erbjuder
• Heltidstjänst eller deltid
• Vi söker en taxichaufför som vill arbeta med Uber, Bolt.
• lön (månadsvis, provisionlön 50% 50% Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
SMS: 0763482954
E-post: keyvan.heydarian60@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Raymen AB
(org.nr 559478-8548) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9988123