Taxichaufför

Raymen AB / Fordonsförarjobb / Uppsala
2026-07-01


Visa alla fordonsförarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Raymen AB i Uppsala

Publiceringsdatum
2026-07-01

Dina arbetsuppgifter
Jag söker en pålitlig och serviceinriktad taxichaufför till mitt företag. Om du tycker om att träffa människor, ge bra service och värdesätter flexibla arbetstider är detta den perfekta rollen för dig.
==================================
Vad du kommer att göra

• Köra passagerare säkert och bekvämt över Uppsala.
• Leverera utmärkt kundservice med en professionell och vänlig attityd
• Arbeta flexibla skift — både dag och natt, beroende på din tillgänglighet
Vad vi söker.
• *Taxi legitimation - obligatorisk
• *Körkort (B) – obligatoriskt
• *Grundläggande svenska
• Tidigare erfarenhet av körning eller taxikörning är meriterande, men inte ett krav
• Flexibel,
• Vad vi erbjuder
• Heltidstjänst eller deltid
• Vi söker en taxichaufför som vill arbeta med Uber, Bolt.
• lön (månadsvis, provisionlön 50% 50%

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
SMS: 0763482954
E-post: keyvan.heydarian60@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Raymen AB (org.nr 559478-8548)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9988123

Prenumerera på jobb från Raymen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Raymen AB: