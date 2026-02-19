Taxichaufför

Raymen AB / Fordonsförarjobb / Uppsala
2026-02-19


Taxiförare sökes - Uppsala
Vi söker pålitliga och serviceinriktade taxiförare till vårt taxiföretag.
Hos oss får du ett seriöst samarbete och goda möjligheter till stabil inkomst.
Ersättningsmodell:
• Provision 50/50 (50 % förare - 50 % företag)
• Möjlighet till heltid eller deltid
• Flexibla arbetstider enligt överenskommelse
Kvalifikationer:
• Giltigt körkort (taxilegitimation är ett plus)
• Ansvarstagande och trevligt bemötande mot kunder
• Noggrannhet och punktlighet
• Att arbeta med Uber och Bolt - appar
Skicka SMS vid intresse: 0763482954
E-postadress: keyvan.heydarian69@gmail.com
raymenab@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
SMS: 0763482954
E-post: keyvan.heydarian60@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Raymen AB (org.nr 559478-8548)
Puckvägen 7 (visa karta)
743 63  BJÖRKLINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9753165

