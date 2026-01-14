Taxichaufför

Syed Multi Service AB / Fordonsförarjobb / Burlöv
2026-01-14


Vi söker en serviceinriktad och pålitlig taxichaufför som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2026-01-14

Dina arbetsuppgifter
Köra taxi på ett säkert och professionellt sätt
Ge god service till våra kunder
Hantera betalningar och bokningar
Vi söker dig som:
Har giltig taxiförarlegitimation
Är punktlig, ansvarstagande och trevlig
Talar svenska (andra språk är meriterande)
Kan arbeta dag, kväll och/eller helg
Vi erbjuder:
Heltid eller deltid
Flexibla arbetstider
Bra arbetsmiljö och trevliga kollegor
Konkurrenskraftig ersättning
Arbetsort: [Malmö]

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: Syedmultiservice1214@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Syed Multi Service AB (org.nr 559426-0977)

Jobbnummer
9684973

