Taxichaufför

Skåre Taxi AB / Fordonsförarjobb / Karlstad
2025-09-03


Skåre Taxi är ett etablerat företag som har funnits i över 30 år. Verksamheten består idag av skolkörningar & riksfärdtjänst.
Vi söker nu dig som vill jobba extra, är du pensionär eller har ett deltidsarbete så kan det här vara ett jobb som passar dig. Arbetstiderna varierar. Lön enligt avtal.
Vi söker dig som har:
• Taxiförarlegitimation
• Goda kunskaper i svenska språket
• Serviceinriktad
• God samarbetsförmåga
• Tycker om att ta eget ansvar & arbeta självständigt
• Stresstålig
• Rökfri

Välkommen med din ansökan via mail, märk ansökan med taxichaufför.

Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: skaretaxi@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxichaufför".

Arbetsgivare
Skåre Taxi AB (org.nr 559057-8067)
Stormgatan 15 (visa karta)
652 21  KARLSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Ägare
Per Olsson
skaretaxi@telia.com
054-85 00 00

Jobbnummer
9491087

