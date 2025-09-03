Taxichaufför
Skåre Taxi AB / Fordonsförarjobb / Karlstad Visa alla fordonsförarjobb i Karlstad
2025-09-03
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skåre Taxi AB i Karlstad
Skåre Taxi är ett etablerat företag som har funnits i över 30 år. Verksamheten består idag av skolkörningar & riksfärdtjänst.
Vi söker nu dig som vill jobba extra, är du pensionär eller har ett deltidsarbete så kan det här vara ett jobb som passar dig. Arbetstiderna varierar. Lön enligt avtal.
Vi söker dig som har:
• Taxiförarlegitimation
• Goda kunskaper i svenska språket
• Serviceinriktad
• God samarbetsförmåga
• Tycker om att ta eget ansvar & arbeta självständigt
• Stresstålig
• Rökfri
Välkommen med din ansökan via mail, märk ansökan med taxichaufför. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: skaretaxi@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxichaufför". Arbetsgivare Skåre Taxi AB
(org.nr 559057-8067)
Stormgatan 15 (visa karta
)
652 21 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
Per Olsson skaretaxi@telia.com 054-85 00 00 Jobbnummer
9491087