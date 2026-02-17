Taxi förare sökes
2026-02-17
Taxi förare sökes , du ska ha taxistockholm leg , om du inte har, vi kan hjälpa dig och söka, vi behöver dig som kan köra kväll , natt , dag pass , Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: wisams.soner.taxi@telia.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wisams Söner Taxi & Bud AB
(org.nr 556945-6113) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personal ansvarig
Bassam Issa wisams.soner.taxi@telia.com 0707121212 Jobbnummer
