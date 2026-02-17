Taxi förare sökes

Wisams Söner Taxi & Bud AB / Fordonsförarjobb / Södertälje
2026-02-17


Taxi förare sökes , du ska ha taxistockholm leg , om du inte har, vi kan hjälpa dig och söka, vi behöver dig som kan köra kväll , natt , dag pass ,

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: wisams.soner.taxi@telia.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wisams Söner Taxi & Bud AB (org.nr 556945-6113)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Personal ansvarig
Bassam Issa
wisams.soner.taxi@telia.com
0707121212

Jobbnummer
9748026

