Taxi förare

Shiraz Pars AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-01-29


Vi söker taxiförare för nattpass i Malmö och Stockholm för arbete med Uber, Bolt och Fair.
Arbetstiderna är från kl. 18:00 på kvällen till 06:00 på morgonen.
Taxiförarlegitimation och giltigt körkort är ett krav. Erfarenhet är meriterande, och tillgång till egen bil är ett plus.
Vi söker dig som är:

Självständig och ansvarstagande
Serviceinriktad med gott kundbemötande
Lugn och professionell i stressiga situationer
Flexibel med arbetstider och redo att köra även längre sträckor

Skicka din ansökan till: shirazpars.rekrytering@gmail.com
Ange i ämnesraden: "Taxiförare Malmö eller Stockholm eller "Taxiförare nattskift ".
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: shirazpars.rekrytering@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shiraz Pars AB (org.nr 559511-6053)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9712941

