Taxi förare
Shiraz Pars AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-01-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Shiraz Pars AB i Malmö
, Svalöv
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker taxiförare för nattpass i Malmö och Stockholm för arbete med Uber, Bolt och Fair.
Arbetstiderna är från kl. 18:00 på kvällen till 06:00 på morgonen.
Taxiförarlegitimation och giltigt körkort är ett krav. Erfarenhet är meriterande, och tillgång till egen bil är ett plus.
Vi söker dig som är:
Självständig och ansvarstagande
Serviceinriktad med gott kundbemötande
Lugn och professionell i stressiga situationer
Flexibel med arbetstider och redo att köra även längre sträckor
Skicka din ansökan till: shirazpars.rekrytering@gmail.com
Ange i ämnesraden: "Taxiförare Malmö eller Stockholm eller "Taxiförare nattskift ".
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: shirazpars.rekrytering@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shiraz Pars AB
(org.nr 559511-6053) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9712941