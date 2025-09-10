Taxi förare
2025-09-10
Hej jag söker taxi förare, en dag förare till el Lexus 2025 bilen finns i Tullinge,
en till en Toyota corolla 2025, helst hel tid, dag och kvällar vi kan komma över äns Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
0700886043
E-post: Alem_m@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Noori, Alem
Bergsvägen 15 Lgh 1201 (visa karta
)
144 31 RÖNNINGE Arbetsplats
Noori Alem Jobbnummer
9501103