Taxi förare

Noori, Alem / Fordonsförarjobb / Salem
2025-09-10


Hej jag söker taxi förare, en dag förare till el Lexus 2025 bilen finns i Tullinge,

en till en Toyota corolla 2025, helst hel tid, dag och kvällar vi kan komma över äns

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
0700886043
E-post: Alem_m@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Noori, Alem
Bergsvägen 15 Lgh 1201 (visa karta)
144 31  RÖNNINGE

Arbetsplats
Noori Alem

Jobbnummer
9501103

