Tätskiktsmontör
Biscaya Tak AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Sundsvall Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Sundsvall
2026-01-13
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Biscaya Tak AB i Sundsvall
, Östersund
eller i hela Sverige
Vi söker takmontör, 1-2 st för placering i Sundsvall.
Är du en erfaren takmontör eller hantverkare som vill utvecklas inom takarbete? Då kan du vara den vi söker!
Som takmontör arbetar du med montering, renovering och underhåll av tak på villor och kommersiella fastigheter, samt nyproduktion.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Omläggning av befintliga tak, papptak samt pvc-takduk. Tillhörande trä och plåtarbeten.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av takarbete eller liknande hantverksyrke
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med fysiskt arbete och höjder
Har B-körkort
Kan arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning med konkurrenskraftig lön
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling
Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till info@biscayatak.se
. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: info@biscayatak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tätskiktsmontör Sundsvall". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Biscaya Tak AB
(org.nr 556316-0380)
Bergsgatan 126 (visa karta
)
853 50 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mikael Skyttberg mikael.skyttberg@biscayatak.se 0706770206 Jobbnummer
9681863