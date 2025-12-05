Tapetserare
2025-12-05
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
, Vaggeryd
Swedese Möbler söker nu en tapetserare till vår produktion av stoppmöbler i Äng, Nässjö. Swedese har tillverkat designmöbler med hög kvalitet sedan 1945, vi skapar möbler som berör och tillför funktion och skönhet i människors vardag. I Äng har vi tillskärning, sömnad och tapetsering främst till den professionella marknaden, du kan ofta hitta våra möbler där människor samlas och möts såsom i konferens- och mötesrum eller hotellobbys.Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Industriell tapetsering av stoppmöbler innebär uppbyggnad av möbelns innehåll och stoppning, montering och påklädning av klädslar. Det kan också innebära omtapetsering av tidigare tillverkade produkter. Erfarenheter
För att du ska trivas tror vi att du är händig och gillar att arbeta med dina händer. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av möbeltapetsering eller liknande. Du är flexibel och växlar gärna mellan olika arbetsmoment och arbetsuppgifter. Du har lätt för att samarbete med olika människor och har förmåga att arbeta självständigt, med fokus och god kvalitet. Du har en positiv grundinställning till arbete och kollegor.
Utbildning: godkänd gymnasieutbildning, gärna praktisk inriktning såsom tapetserare eller bygg eller motsvarande erfarenhet. Du talar, läser och förstår svenska bra.
Tjänsten är en provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
Placeringsort: Äng, Nässjö
Arbetstid: dagtid 06.45-16.00, fredagar 06.45-13.30
Tillträde: omgående
Visst låter det intressant!
Ansök genom att skicka in cv och brev till career@swedese.se
senast 6/1 2026, urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Märk din ansökan med "produktion Äng".
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta produktionschef Björn Skoglund 039-379707. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
E-post: career@swedese.se Arbetsgivarens referens
