Tandsköterska till Tandx
Tandx AB / Tandsköterskejobb / Mark
2025-12-19
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av Tandx?
Vi på Tandx är en modern och patientfokuserad tandvårdsklinik där kvalitet, trygghet och bemötande står i centrum. Vårt engagerade team arbetar tillsammans i ett positivt arbetsklimat med fokus på både patienternas och medarbetarnas trivsel. Hos oss får du arbeta i en klinik med modern utrustning och varierande behandlingar.
Vi söker dig som:
Har god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs med att arbeta i team och bidra till en god arbetsmiljö
Erfarenhet inom tandvård är meriterande
Vi erbjuder:
En stimulerande och trygg arbetsplats med ett engagerat team
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning
Konkurrenskraftig lön och förmånliga anställningsvillkor
Goda arbetstider och en trivsam arbetsmiljö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17
Mejl
E-post: arian.ismajli@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandx AB
(org.nr 559480-9260) Kontakt
Klinikchef
Arian Ismajli arian.ismajli@gmail.com Jobbnummer
9654402