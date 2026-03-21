Tandsköterska till Tandvården Klaffbron
Information om arbetsplatsen
Vill du arbeta i en klinik där engagemang, samarbete och högkvalitativ vård står i centrum? Vi söker nu en trevlig och driven tandsköterska som vill bli en del av vårt team på Tandvården Klaffbron.
Tandvården Klaffbron är en modern klinik med stort behandlingspanorama som ligger i centrala Malmö/Dockan med en härlig utsikt över hamnen.
Vi erbjuder allmäntandvård, specialisttandvård och barntandvård.
På kliniken arbetar vi i team och med ett delegerat arbetssätt där tandsköterskan är en viktig kugge i maskineriet.Publiceringsdatum2026-03-21Dina arbetsuppgifter
Vi har tydligt delegerat arbetssätt där hela teamet är delaktig och samarbetar.
I tjänsten som tandsköterska ingår assistans av tandläkare, handhavande av enklare akut-patienter, profylaktisk arbete med både vuxna och barnpatienter, röntgentagning, infiltrationsanestesi, scanning/avtryckstagning, utformning av provisoriska kronor med mera. Sedvanliga uppgifter såsom arbete i sterilen, receptionen ingår också i arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
- Examinerad tandsköterska
- Erfarenhet av journalsystemet Frenda
- Arbetar delegerat
- God samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett positivt
arbetsklimat
- Mycket goda språkkunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är empatisk och engagerad och som alltid sätter patienternas bästa i fokus. Du har god klinisk förståelse, en bra samarbetsförmåga och trivs med att ha omväxlande arbetsuppgifter. Du har förmågan att överblicka, planera, prioritera och har ett ekonomiskt tänk.Om tjänsten
- Möjlighet till kompetensutveckling
- Friskvårdsbidrag
- Kollektivavtal
- Varierande arbetstider
Övrig information
Observera att intervjuerna sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen då det är önskvärt att kandidaten kan starta snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/727". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Skåne län, Tandvården Klaffbron Jobbnummer
9811666