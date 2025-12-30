Tandsköterska till Nya Stadens Tandvård - Lidköping
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Lidköping Visa alla tandsköterskejobb i Lidköping
2025-12-30
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Lidköping
, Skara
, Skövde
, Falköping
, Mariestad
eller i hela Sverige
Tandsköterska till Nya Stadens Tandvård - Lidköping
Vill du bli en del av ett växande team som sätter patienten i centrum?
Vi på Nya Stadens Tandvård expanderar och söker nu en tandsköterska som vill bidra med kompetens, omtanke och arbetsglädje.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en modern och trivsam miljö där kvalitet och långsiktiga patientrelationer är i fokus.
Om oss
Vi är en väl etablerad klinik med ett starkt rykte för personlig och professionell tandvård. Idag består teamet av 2 tandläkare, 3 tandsköterskor och 1 stjärntandhygienist - och nu utökar vi med ytterligare en tandsköterska för att möta den ökande efterfrågan på våra tjänster.
Sedan augusti 2025 finns vi i helt nya, moderna lokaler i Nya Staden i Lidköping, vilket ger oss fantastiska förutsättningar för både patienter och personal. https://www.ptj.se/nya-stadens-tandvard/
Din Roll
Som tandsköterska hos oss får du varierade arbetsuppgifter som gör jobbet både utvecklande och stimulerande:
- Assistera vid behandlingar
- Delegerat arbete
- Profylax och protetikarbete
- Sterilarbete
- Administrativa uppgifter såsom reception, patientkontakter, kallelser, remisshantering och tidbokning
- Delta i vårt systematiska förbättringsarbete Publiceringsdatum2025-12-30Kvalifikationer
- Tandsköterskeutbildning (krav för att ansökan ska hanteras)
- Erfarenhet av sterildukning, assistans vid operationer och delegerat arbete är meriterande
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
- God IT-vana Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är omtänksam, engagerad och lösningsorienterad. Du har god klinisk förståelse, trivs med omväxlande arbetsuppgifter och har lätt för att samarbeta. Du är strukturerad, kan prioritera och känner dig trygg med att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Vi erbjuder:
- Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
- Heltid
- Kollektivavtal
- Tillträde enligt överenskommelse
- En arbetsplats med familjär stämning, högt engagemang och möjlighet att påverka
- Nya, moderna lokaler med ny utrustning
- En chans att vara med på vår spännande expansionsresa!
Ansökan
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor eller funderingar om tjänsten, kontakta Nils Blaag;
Telefonnummer: 0706322989
Mail: Nils.Blaag@ptj.se
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Västra Götalands län, Nya Stadens Tandvård Kontakt
Nils Blaag 0706322989 Jobbnummer
9666339