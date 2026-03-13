Tandsköterska sökes Valdemarsvik Tandläkare
2026-03-13
Vår uppskattade tandsköterska går i pension efter många år på kliniken. vi söker därför en ny tandsköterska till vårt team.
Valdemarsvik Tandläkare är en privat tandvårdsklinik där vi arbetar i ett mindre team. Hos oss erbjuder vi hela spektrumet av vuxentandvård, från undersökningar och akuttandvård till mer avancerade behandlingar såsom implantatkirurgi och större protetiska fall.
Arbetet hos oss är varierande och utvecklande och du får vara delaktig i många olika typer av behandlingar. Vi värdesätter ett gott samarbete i teamet och ett professionellt bemötande av våra patienter.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
• Assistera vid tandläkarbehandlingar
• Assistera vid kirurgiska ingrepp och implantatbehandlingar
• Assistera vid större protetiska behandlingar
• Sterilarbete och hygienrutiner
• Patientadministration och tidsbokning
Vi söker dig som
• Är utbildad tandsköterska
• Har ett gott patientbemötande
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
• Trivs att arbeta i team men också självständigt
• Har god svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
• En trygg och trevlig arbetsplats
• Ett varierande arbete inom hela tandvårdsspektrat
• stora möjligheter att utvecklas i yrket
• Ett nära samarbete i ett mindre team
Arbetsplats: Valdemarsvik
Tjänst: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan till: [info@valdemarsviktandlakare.se
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@valdemarsviktandlakare.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SN tandvård AB
(org.nr 559519-9158), https://valdemarsvikstandlakare.se/
Axvägen 2 A (visa karta
615 30 VALDEMARSVIK Arbetsplats
Valdemarsvik Tandläkare Kontakt
Saman Neman info@valdemarsviktandlakare.se 0123 107 43 Jobbnummer
9797895