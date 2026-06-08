Tandsköterska sökes Valdemarsvik Tandläkare
SN tandvård AB / Tandsköterskejobb / Valdemarsvik Visa alla tandsköterskejobb i Valdemarsvik
2026-06-08
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Tandsköterska sökes till Valdemarsviks Tandläkare
Om jobbet
Valdemarsviks Tandläkare söker nu tandsköterska till vår klinik i Valdemarsvik.
Vi är en privat tandvårdsklinik med en lugn och familjär känsla. Hos oss arbetar vi med allmäntandvård, akuttandvård, protetik, kirurgi och implantatbehandlingar. Vi vill erbjuda våra patienter trygg, personlig och kvalitativ tandvård med gott bemötande i fokus.
Hos oss får du en arbetsplats där trivsel, arbetsglädje och utveckling är viktigt. Du blir en del av ett mindre team där du får möjlighet att ta ansvar, utvecklas och vara med och påverka klinikens arbetssätt.
Tjänsten kan anpassas efter rätt person och vi är öppna för olika upplägg, exempelvis heltid, deltid eller timanställning.
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska eller har tidigare erfarenhet från tandvård
Är trygg, noggrann och engagerad
Är van att ta eget ansvar och arbetar strukturerat
Trivs med att arbeta i team och vill utvecklas i din yrkesroll
Har ett gott bemötande och ett patientfokuserat arbetssätt.
om du har arbetat med journalsystemet Muntra är det ett plus,
Erfarenhet från tandvård är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
En mindre och personlig arbetsplats
Varierande arbetsuppgifter
Nära samarbete med behandlare
Flexibelt upplägg efter överenskommelse
En trygg och trivsam arbetsmiljö
Om du har frågor eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.Publiceringsdatum2026-06-08Så ansöker du
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till:info@valdemarsviktandlakare.se
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: info@valdemarsviktandlakare.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SN tandvård AB
(org.nr 559519-9158), https://valdemarsvikstandlakare.se/
Axvägen 2 A (visa karta
)
615 30 VALDEMARSVIK Arbetsplats
Valdemarsvik Tandläkare Kontakt
Saman Neman info@valdemarsviktandlakare.se 0123 107 43 Jobbnummer
9953793