Tandsköterska sökes till Tandhälsan Örkelljunga
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Örkelljunga Visa alla tandsköterskejobb i Örkelljunga
2026-02-05
Information om arbetsplatsen
Är du tandsköterska och söker nya möjligheter? Vill du bli en del av en liten och familjär klinik där du har möjlighet att påverka och få utvecklas och växa i din roll?
Då ska du söka tjänsten som tandsköterska hos Tandhälsan Örkelljunga.
Om Kliniken
Vi är en mindre klinik som ligger centralt i Örkelljunga. Här arbetar en tandläkare, en tandsköterska. Vi vill utöka vår personalstyrka och söker därför en tandsköterska till. Vi utför all form av tandvård även kirurgi och implantat och använder oss av den senaste utrustningen.
Sedvanliga tandsköterskeuppgifter såsom att arbeta delegerat, assistera, en del administration och reception.
Du ska vara utbildad tandsköterska och du får gärna ha några års erfarenhet inom yrket.
Meriterande med erfarenhet från kirurgi och implantat men inget krav.
God svenska i tal och skrift
Dina personliga egenskaper väger tyngstDina personliga egenskaper
Vi söker dig som brinner för tandvård och alltid vill ge det där lilla extra till patienterna. Som person är du ansvarfull, glad och positiv, bra på att samarbeta och har förmågan att se helheten. Du trivs i en verksamhet med korta beslutsvägar där du är en viktig del av teamet och tycker om att utvecklas i din roll.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Eftersom vi på Praktikertjänst värnar om vår arbetsmiljö och säkerhet tillämpar vi slumpvisa alkohol- och drogtester.
Vi erbjuder dig
En trygg anställning med bra villkor. Vi har korta beslutsvägar, möjlighet till kompetensutveckling och utbildning för att hela tiden fortsätta att utvecklas. Här får du också möjlighet att påverka dina arbetstider och vi har tidiga fredagar då vi slutar 13.30.
Har du frågor om tjänsten kontakta tandläkare Hashmat Alam: hashmat.alam@ptj.se
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2024/556". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Skåne län, Tandhälsan Örkelljunga Kontakt
Hashmat Alam 0720241155 Jobbnummer
9726206