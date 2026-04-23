Tandsköterska sökes till längre vikariat i Linköping
- INFORMATION OM ARBETSPLATSEN -
Tandläkarmottagningen har funnits centralt i Linköping i över 25 år. Här jobbar vi med kvalité som vårt viktigaste mål och med respekt för patienternas önskemål. Kliniken är en del av Praktikertjänst AB.
Vi utför undersökningar, allmäntandvård, parodontala behandlingar, barntandvård, familjtandvård m.m. Vi samarbetar med olika Specialister i Linköping.
På kliniken arbetar en tandläkare, två tandhygienister och två tandsköterskor.
Nu söker vi en tandsköterska för ett längre vikariat.
• PERSONLIGA EGENSKAPER -
Vi söker en engagerad och serviceinriktad tandsköterska som vill vara ansiktet utåt för vår klinik och skapa en positiv upplevelse för våra patienter. Det är viktigt med en god samarbetsförmåga, då man på en mindre klinik hjälps åt med alla arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid din kompetens, personlighet, samt viljan att ta eget ansvar och initiativ.
Tjänsten är flexibel och vi vill gärna utforma den tillsammans med dig.
• ARBETSUPPGIFTER -
Receptionsarbete: telefonsamtal, bokningar, beställningar, hantering av patientlistor, kallelser och administration via dator.
Sterilarbete.
Sedvanligt tandsköterskearbete med fokus på självständigt arbete: digital scanning inför avtryckstagning, tagning av röntgen, administration av lokal anestesi m.m.
Barnprofylax och enklare assistans kan förekomma.
Meriterande om du behärskar att ta fullständigt röntgenologiskt helstatus.
Vi arbetar med Frenda och hela kliniken är digital.
• KVALIFIKATIONER -
Utbildad tandsköterska.
Arbetslivserfarenhet efterfrågas.
Att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift.
• VI ERBJUDER DIG -
En modern klinik. Generöst friskvårdsbidrag. Behagligt tempo.
- ÖVRIG INFORMATION -
Tillträde enligt överenskommelse.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Apotekaregatan 3 (visa karta
)
582 27 LINKÖPING Arbetsplats
Tandvård, Östergötlands län, Tandläkare Göran Xanthakis
9872942