Tandsköterska sökes till Huskvarna
2025-09-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Mullsjö
, Nässjö
, Ulricehamn
, Eksjö
Information om arbetsplatsen
Är du en positiv och serviceinriktad person som gillar att arbeta med människor? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker en engagerad och serviceinriktad tandsköterska till vår praktik som är belägen i centrala Huskvarna.
Här arbetar en tandläkare, två tandsköterskor och en tandhygienist.
Vi har en familjär stämning. För oss är det viktigt att vara professionella och samtidigt ha roligt på jobbet, att ha en trivsam arbetsmiljö och där vi värdesätter samarbete, kvalitet och omtanke om patienten. Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga tandsköterskeuppgifter som profylax, assistans, steril- och receptionsarbeteKvalifikationer
Utbildad tandsköterska, helst med några års erfarenhet.
Gillar ordning och struktur.
Har en god kommunikationsförmåga och kunna skapa goda relationer till andra människor.
Mycket goda kunskaper i det svenska språket, både vad gäller tal och i skrift. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, engagerad , noggrann och serviceinriktad, är flexibel och kan arbeta både självständigt och i team.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Förmånligt friskvårdsbidrag på 5.000:-
Vi är med i Praktikertjänst som har Sveriges nöjdaste patienter!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/633". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Jönköpings län, Tandläkare Magnus Johansson Söderlund Kontakt
Magnus Johansson Söderlund 036133000 Jobbnummer
9503132