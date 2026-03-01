Tandsköterska sökes Motala och Vadstena
2026-03-01
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
Information om arbetsplatsen
Tjänsten innefattar jobb på privatklinik i Motala och Vadstena.
Kliniken i Motala är fem behandlingsrum och kliniken i vadstena två. Motala är en etablerad verksamhet medans Vadstena nyligen öppnat upp. I Motala jobbar vi mycket delegerat och har ett roterande schema så man varvar klinisk assistans med att vara i receptionen. I Vadstena jobbar man mindre delegerat och har mer breda arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2026-03-01Dina arbetsuppgifter
Du kommer få assistera under all typ av behanling. På klinikerna utförs frekvent kirurgiska och ortodontiska behandingar och utöver det även allmäntandvård i all dess form. I dagsläget innebär tjänsten tre dagar i Motala och två i Vadstena men arbetsdagar och tider kan justeras efter önskan och behov. Kvalifikationer
Krav för tjänsten är tandsköterskeutbildning och flytande svensk tal. Dina personliga egenskaper
Önskade egenskaper är lösningsorienterad, lugn även i situationer när det inte blir som planerat, positiv inställning och gilla att jobba med människor.
Övrig information
Vi kan erbjuda konkurrenskraftig lön, en vardag som är stimulerade och en flexibilitet i både arbetstimmar och dagar.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
